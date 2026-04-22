Les llibreries catalanes impulsen un repte d'Unicef per a l'educació i la salut infantil aquest Sant Jordi

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
Llibreries de tot Catalunya, impulsades pel Gremi de Llibreters, s'han adherit aquest Sant Jordi a la iniciativa solidària 'Repte Llapis i Vacunes' d'Unicef a favor de l'educació i la salut de la infància, informa l'organització en un comunicat aquest dimecres.
Distribuiran de franc punts de llibre solidaris entre els clients, amb els quals podran accedir al repte comprant kits solidaris: cada kit costa 1,56 euros i té 10 llapis i les vacunes necessàries per immunitzar un nen contra la pòlio i el xarampió.
Unicef i el Gremi de Llibreters esperen poder superar els 50.000 kits solidaris --de moment se n'han adquirit 47.000--, i la coordinadora d'Unicef Comitè Catalunya, Quima Oliver, destaca que Sant Jordi és "una oportunitat única per connectar la passió per la lectura i la cultura amb la defensa dels drets dels infants".