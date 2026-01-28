Les línies R1 i RG1 de Rodalies reobren el tram entre Arenys de Mar (Barcelona) i Blanes (Girona)

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
Les línies R1 i RG1 de Rodalies han reobert el tram entre Arenys de Mar (Barcelona) i Blanes (Girona) des d'aquest dimecres a primera hora.
D'aquesta manera, el servei en aquestes línies es presta amb tren entre L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Blanes (Girona) i en transport alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes (Girona), ha informat Renfe en un comunicat.
La circulació en ambdues línies de Rodalies es va tallar el divendres passat entre Blanes i Maçanet-Massanes (Girona) per un despreniment de terra, va informar Adif.