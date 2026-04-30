Les jornades The Best in Heritage reuniran a Barcelona experts en museologia i patrimoni

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
Les jornades The Best in Heritage, que se celebraran de l'11 al 13 de novembre, reuniran a Barcelona experts en museologia, conservació i gestió del patrimoni cultural d'arreu del món.
L'esdeveniment presenta anualment els 40 projectes més destacats reconeguts per premis nacionals o internacionals durant l'any anterior, informen l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en dos comunicats aquest dijous.
La trobada culmina amb l'elecció dels millors projectes d'entre tots els participants, fent possible compartir en un únic marc "les experiències més transformadores en l'àmbit del patrimoni".
Aquesta edició comptarà amb la participació institucional per part de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Fundació La Caixa.
La programació, distribuïda en diferents espais patrimonials de Barcelona, inclourà presentacions, debats, espais de trobada i activitats que posaran en diàleg "les propostes més contemporànies i emergents del sector".