Les intenses pluges provoquen a Catalunya 138 comunicacions al 112 en 11 comarques

LLEIDA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha gestionat, fins a les 18.00 d'aquest dissabte, 138 comunicacions relacionades amb 79 incidències per les intenses pluges en 11 comarques catalanes.
El Segrià (Lleida) és la comarca amb més trucades registrades, 23, seguida del Baix Llobregat (Barcelona), amb 21, i el Ripollès (Girona), amb 16, segons ha informat el 112 en una publicació a X recollida per Europa Press.
El municipi amb més trucades és Abrera (Barcelona), amb 18, seguit de les 17 trucades de Corbins (Lleida), les 7 de Berga (Barcelona) i les 7 de Setcases (Girona).