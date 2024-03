Les iniciatives per a Estrella Damm i Ametller Origen guanyen el 24h d'Innovació de CaixaBank

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

Les iniciatives d'estudiants per a Estrella Damm i Ametller Origen han guanyat la cinquena edició del concurs 24h d'Innovació Barcelona de Caixabank Dualiza, ha informat la companyia en un comunicat d'aquest dilluns.

Més de 70 centres educatius de manera presencial, amb grups creats per intel·ligència artificial (IA) i en línia ('School Hub') de Catalunya, la Comunitat Valenciana i una dels Països Baixos han intentat donar resposta als reptes proposats per les 24 empreses participants, entre les quals hi ha Aigües de Barcelona, Damm, Bon Area o Cellnex.

La iniciativa de Damm consisteix en un prototip de got sostenible, anomenat 'Feeling Good', i els alumnes n'han volgut impulsar l'ús en el dia a dia a través d'alguns canvis, com substituir l'ús del plàstic per canya de bambú, un mànec desmuntable i un tap intel·ligent que marca la temperatura de la beguda.

D'altra banda, el repte d'Ametller Origen era que els alumnes plantegessin solucions per desenvolupar aliments més saludables, i l'equip guanyador ha dissenyat uns contenidors on es poden dipositar els envasos en tres categories, reciclant-los de manera correcta, i es donen recompenses que es poden intercanviar a la botiga.

Altres iniciatives són les de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) --per regular la temperatura a les estacions-- i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) --amb una aplicació per fomentar la inclusió, millorar el sistema d'objectes perduts i actuar ràpid en situacions de perill--, a més de les propostes d'Oxfam i World Wood Future basades en la sostenibilitat i el comerç just.