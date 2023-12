Les infeccions per VIH s'estabilitzen a Catalunya, amb 460 nous casos al 2022, segons Salut

BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

Catalunya experimenta una situació d'estabilització del nombre d'infeccions declarades per VIH, amb 460 nous diagnòstics al 2022, segons les dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT), coordinat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

S'estima que a Catalunya viuen al 2022 amb el VIH un total de 32.579 persones i el nombre de nous diagnòstics al 2022 ha estat de 460, la qual cosa representa una taxa de 5,9 casos per 100.000 habitants, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat, coincidint aquest divendres amb el Dia Mundial de la Sida.

D'aquests nous casos, el 83,5% correspon a homes, amb una taxa de 10 casos per cada 100.000 habitants, mentre que les dones presenten una taxa d'1,9 casos per 100.000 habitants, i la mitjana d'edat de les persones que viuen amb el VIH és de 27 anys.

En el període 2011-2021 s'observa que el nombre de nous diagnòstics de VIH ha presentat una disminució gradual, passant d'11,8 casos per 100.000 habitants al 2011 fins als 5,6 casos al 2021, estabilitzant-se al 2022.

La Generalitat atribueix aquest descens gradual a l'expansió del tractament --que des del 2015 és universal, tota persona diagnosticada el rep independentment de la seva condició clínica--, així com l'ús de la profilaxi preexposición al VIH (PrEP), a la pandèmia de coronavirus i al ventall d'intervencions desplegades durant els últims anys.

Un 57,7% dels nous diagnòstics s'han produït en homes que tenen sexe amb altres homes, i un 35,7% va ser en homes i dones heterosexuals.

La Generalitat ha destacat que una de les estratègies més eficients en la prevenció del VIH és la PrEP, que es dispensa en 21 dispositius sanitaris de tota Catalunya i que ja ha beneficiat a prop de 9.000 persones, el 50% del total estatal.