Les històries de segrestos omplen el Festival de Sitges amb les espanyoles 'Las hijas' i 'Gummy'

FESTIVAL DE SITGES - Arxiu
'Les filles' retrata l'òptica de les segrestades i 'Gummy' una inversió de rols
SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)
Les històries al voltant de segrestos han aterrat aquest diumenge al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya amb les espanyoles 'Las hijas', que competeix en la Secció Oficial Fantastic, i 'Gummy', que ho fa en la secció Òrbita.
En roda de premsa, el director de 'Las hijas', Daniel Romero, ha subratllat que es tracta d'un film que va néixer dels 'pitchings' del festival, "és filla de Sitges", per la qual cosa poder presentar el seu primer llargmetratge en el festival és per a ell un somni.
A 'Las hijas', una noia de 20 anys que acaba de perdre a la seva germana és segrestada per un desconegut (Karra Elejalde) i desperta en una casa enmig del bosc on viuen retingudes altres tres joves, que es comporten com si fossin les filles del segrestador, papers que interpreten Edurne Azkarate, Yune Nogueiras, Jone Laspiur i Ainara Elejalde.
Romero ha subratllat que li agraden les pel·lícules que narren amb les imatges i les atmosferes, per la qual cosa li agrada que comparin la pel·lícula amb els primers treballs de Juanma Bajo Ulloa com 'La madre muerta', i que hi hagi contrast entre llocs lúgubres i uns altres més lluminosos en una història des de l'òptica de les segrestades.
Ha subratllat que el tenir a Karra Elejalde com a segrestador va permetre que no hi hagués el "vilà de manual" en la pel·lícula sinó un personatge al que l'espectador relaciona amb l'afibilitat, encara que ha recordat que en la seva carrera ha fet protagonistes que s'allunyen d'això com 'Els cronocrímenes', de Nacho Vigalondo, o precisament 'La madre muerta', de Bajo Ulloa.
L'actriu Edurne Azkarate ha assegurat que la relació entre les joves estava "molt escrita" en el guió i que per a ella és el que sustenta la pel·lícula, al que Nogueiras i Laspiur han subratllat que va ser una relació orgànica i natural, i Ainara Elejalde ha dit que és la primera vegada que treballa amb el seu pare i que li feia molta il·lusió.
Sobre futurs projectes, Romero ha dit que li surten soles les històries de gènere pel que continuarà per aquesta senda: "Vull fer una peli de terror pura, ho estic desitjant", ha afegit.
'GUMMY'
Si a 'Las hijas' l'òptica de la història és a través de les segrestades, a 'Gummy', de Javi Prada, s'inverteixen els rols i un depredador sexual acaba sent objecte de segrest en intentar raptar a una dona.
Mauro (Javier Botet) surt cada nit a la recerca d'una víctima i en un bar de carretera es creua amb Amaranta (Clara Alvarado), una jove que sembla un objectiu fàcil però que oculta alguna cosa fosc i acaba convertint-se en el pitjor malson del depredador.
Prada ha assegurat que li agradava crear una atmosfera de pel·lícules com a 'Gossos de palla' per al seu llargmetratge de debut, amb diferents personatges que vagin evolucionant al llarg de la pel·lícula, i un món més proper a l'analògic, sense efectes digitals.
Botet, que amb el seu paper a 'Gummy' és la segona pel·lícula que presenta en aquesta edició del Festival de Sitges després de 'La mort de Drácula', ha explicat que ha gaudit sent el protagonista que subjecta la trama principal.
Clara Alvarado, per la seva banda, ha assegurat que li agraden els personatges que fan a l'espectador fer-se preguntes en una història que un segrest frustrat posa al descobert una sèrie de foscos secrets en aquesta cabanya del bosc.
El director ha assegurat que ja té una idea per a una propera pel·lícula, de la qual no pot avançar detalls, però que "va a ser de terror, thriller, segur".