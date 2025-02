Les germanes clarisses abandonen el monestir de Pedralbes de Barcelona després de 700 anys

BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -

Les germanes de l'Ordre de Santa Clara han anunciat que abandonaran el monestir de Santa Maria de Pedralbes de Barcelona el 15 de febrer "després de 700 anys", després d'haver avaluat diverses opcions des del 2020 per assegurar la continuïtat de la vida comunitària a la capital catalana, sense èxit.

En un comunicat aquest dissabte, les germanes clarisses han dit que viuen aquest moment "amb responsabilitat perquè fa molt de temps que veuen les limitacions d'una comunitat formada per persones d'edat avançada i sense relleu generacional".

Les germanes han advertit que "actualment, poc o gens es valora la vida consagrada, raó per la qual moltes institucions religioses han deixat de fer la seva missió apostòlica", i han informat que, en els últims 30 anys, cap dona, textualment, s'ha plantejat aquesta opció com una possibilitat per a la seva vida.

"Aquest esdeveniment tant de bo pugui ajudar les famílies a obrir aquesta possibilitat a les seves filles o fills; a orar i treballar per l'evangeli del nostre Senyor Jesucrist; a viure la seva vida familiar en cristiandat per tornar a omplir de vida i joventut les nostres esglésies, les nostres parròquies, els moviments cristians... Déu faci que així sigui", manifesten.

Amb això, han apuntat que existeix la intenció i el desig de mantenir totes les activitats culturals, artístiques i espirituals i, d'acord a l'Arquebisbe de Barcelona, afegeixen, s'ha acordat mantenir el culte i les celebracions eucarístiques tant els dies laborables com els caps de setmana i festius.