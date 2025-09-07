Les fortes ratxes de vent dificulten l'extinció del foc de Carballeda de Valdeorras, que crema 500 hectàrees

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Un incendi forestal continua actiu a Carballeda de Valdeorras (Ourense), a la parròquia de Casaio, des de dissabte a la tarda i ja calcina més de 500 hectàrees, segons les estimacions provisionals de la Consellería do Medio Rural.
No obstant això, les fortes ratxes de vent dificulten les tasques d'extinció del foc, que va començar aquest dissabte a les 14.56. Fonts veïnals apunten que va començar damunt de l'antiga mina de tungstè de Valborraz. A més, indiquen que, a la matinada, s'estava estenent i fins i tot "amenaçant" el poble.
De moment, s'han mobilitzat per extingir-lo tres tècnics, divuit agents, 22 brigades, 21 motobombes, quatre pales, tres unitats tècniques de suport, sis helicòpters i quatre avions.
A més, la Brigada de Reforç en Incendis Forestals (BRIF) amb base a Tabuyo de la Montaña (Lleó) s'ha desplaçat fins al lloc per sumar-se als mitjans ja enviats per la Xunta.
Aquesta parròquia ja va patir un altre foc a l'agost, que va arrasar 5.300 hectàrees --segons les xifres de la Xunta-- al voltant de les muntanyes de Trevinca. No obstant això, en aquell cas es tractava d'un incendi originat a Porto, a la comarca de Sanabria (Zamora), que va traspassar la frontera amb Ourense.
Aquesta vegada, no procedeix de la província fronterera, tal com traslladen fonts de Medio Rural, sinó que s'ha originat a la localitat d'Ourense.