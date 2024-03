Les Forces Aèries d'Alemanya identifiquen el bòlid que va sobrevolar Espanya com un satèl·lit StarLink d'Elon Musk

MADRID, 31 març (EUROPA PRESS) -

Les Forces Aèries d'Alemanya, la Luftwaffe, han identificat el "bòlid artificial" que va sobrevolar divendres l'est d'Espanya com un satèl·lit StarLink, el sistema de satèl·lits de la companyia SpaceX del magnat Elon Musk.

"Segons el nostre Centre de coneixement de la situació espacial, es tracta de la reentrada d'un satèl·lit StarLink", ha fet saber el compte oficial de la Luftwaffe a la xarxa social X.

La Xarxa d'Investigació Bòlids i Meteorits (SPMN) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) va descartar aquest dissabte a la nit que el "bòlid artificial" es tractés d'un míssil balístic, com va considerar en un primer moment, i va apuntar que hauria estat produït per la reentrada d'un objecte artificial en òrbita terrestre.

"Les dades preliminars obtingudes fins al moment ens fan decantar perquè el bòlid fos produït per la reentrada d'un objecte artificial en òrbita terrestre", com podrien ser satèl·lits o restes de coets espacials, va indicar l'astrofísic del HISSI i coordinador de l'SPMN, Josep María Trigo. "Les reentrades són cada cop més freqüents", va apuntar l'investigador.

El bòlid, denominat per HISSI-CSIC com a 'SPMN290324ART' va sobrevolar aquest divendres al voltant de les 22.59 hores Catalunya, el mar Balear i la Comunitat Valenciana des de França fins que va caure al mar Mediterrani, i va ser gravat i fotografiat per nombrosos aficionats a l'astronomia a Espanya.

El rang d'observació del bòlid va ser Aragó, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Euskadi, La Rioja i Navarra, segons va indicar el CSIC a la seva pàgina web.