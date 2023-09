Les farmàcies catalanes distribuiran productes menstruals de franc a partir del 2024

El Govern destinarà 8,5 milions per al repartiment i la formació dels farmacèutics

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

Les farmàcies catalanes distribuiran de franc a partir del primer semestre del 2024 copes menstruals, calces absorbents i comprimides de tela a dones, persones no binàries i homes trans que menstruen a través d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), que compta amb una partida de 8,5 milions.

Ho ha anunciat aquest dijous la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, després de la signatura del conveni amb el president del CCFC, Jordi Casas, a la seu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, per garantir l'equitat menstrual en una "acció sense precedents" al món que arribarà potencialment a 2,5 milions de persones.

Els interessats hauran de presentar a alguna de les farmàcies que formin part del projecte un codi QR individual i intransferible que trobaran en l'aplicació mòbil La Meva Salut i podran triar un dels tres productes que ofereixen en funció del que millor s'adapti a les seves necessitats.

Verge ha explicat que la mesura persegueix tres objectius: justícia social, per combatre la pobresa menstrual; justícia climàtica, per reduir els 750 milions de residus que es generen cada any en productes menstruals no reutilitzables, i justícia de gènere, per posar fi "als mites i els estereotips".

Casas creu que aquesta mesura reforça el paper dels farmacèutics com a "agents de salut, proximitat i confiança" i la consellera ha previst que hi puguin participar totes o gairebé totes les farmàcies de Catalunya, un total de 3.272 oficines.

"Són la garantia de poder arribar a totes les dones del país, visquin on visquin, i són també espais referents, de confiança i amb l'experiència", ha reivindicat la titular d'Igualtat i Feminismes, que ha agraït l'entusiasme del CCFC .

FORMACIÓ

La mesura s'emmarca dins el Pla d'equitat menstrual i climateri 2023-2025 que va aprovar l'executiu català al març i la consellera ha concretat que el pressupost de 8,5 milions és la partida que es destinarà el 2024 per a la compra i la distribució de productes a més de formar els farmacèutics.

Amb la formació el Govern assegura l'assessorament a les farmàcies sobre la correcta utilització dels productes, a més de l'acompanyament en els primers episodis de la regla, i els farmacèutics explicaran als interessats el funcionament dels tres productes perquè triïn el que millor s'adapti a les seves necessitats.

"TRANSFORMACIÓ FEMINISTA"

Verge ha reivindicat aquesta mesura com una acció transformadora per trencar els mites i els tabús que afecten la salut i el benestar de les persones que menstruen: "Això és la transformació feminista, seguir sempre endavant fins a aconseguir la igualtat".

"És una acció molt ambiciosa, de gran complexitat, perquè volem garantir el dret a l'equitat menstrual, arribant a tothom i de la manera més accessible i propera possible. Som el primer país que distribuirà gratuïtament a totes les dones productes menstruals reutilitzables", ha reivindicat.