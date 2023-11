Les famílies i els sindicats educatius exigeixen al Govern desplegar el decret d'escola inclusiva

Demanen més inversió i internalitzar les vetlladores dels centres educatius



BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Les famílies i els sindicats educatius s'han concentrat aquest dimarts davant la Conselleria d'Educació de la Generalitat a la Via Augusta de Barcelona per exigir un pla d'acció "urgent" amb dotació econòmica per desplegar el decret d'escola inclusiva a Catalunya.

Un centenar de persones ha participat en la concentració organitzada per la coordinadora de famílies autoorganitzades 'Petem Via Augusta' en referència a les declaracions de la directora general d'Educació Inclusiva de la Generalitat, Laia Asso, el setembre en les quals va assegurar que s'havien "petat el pressupost per a la inclusiva".

En unes declaracions als periodistes, la presidenta de l'associació 'La capa del superheroi' de nens amb discapacitat, Pilar Duque, ha insistit que es necessiten "tots els recursos i una aposta decidida pel Govern" per garantir l'educació inclusiva i donar resposta als nens amb necessitats educatives i amb discapacitat.

D'altra banda, la membre de la Plataforma per la Infermera Escolar i del grup de famílies impulsor de la concentració, Ana Ibáñez, ha considerat que fa falta un increment "molt més gran" del pressupost per a la inclusiva.

En el manifest conjunt, han demanat que es garanteixi l'escolarització a alumnes amb necessitats educatives especials "en condicions d'equitat i igualtat d'oportunitats", i la internalització de les vetlladores dels centres educatius.