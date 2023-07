Les famílies catalanes ja gairebé han fet servir una quarta part de vals del Govern per a material escolar

La campanya s'acabarà el 30 de novembre



BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Les famílies catalanes amb alumnes en educació primària escolaritzats el curs 2023-2024 ja gairebé han fet servir una quarta part dels vals del Govern per adquirir material escolar, ja que s'han utilitzat 193.000 del total de 887.726, segons dades facilitades a Europa Press per la Conselleria d'Economia.

L'ajut arriba a prop de mig milió d'alumnes, 443.863, i cadascun rep dos vals de 50 euros que en compres de més de 100 euros es poden fer servir tots dos, ha avançat aquest dimecres TV3.

Les mateixes fonts han assegurat que s'han activat el 49% dels vals (435.000), dels quals s'han fet servir 193.000 i s'han dut a terme 127.000 operacions de compra --ja que es poden fer servir els dos vals alhora--.

Amb els vals es pot comprar material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres de text, literatura infantil i juvenil, diccionaris, calculadores, motxilles, estoigs i jocs educatius, però no roba, calçat ni material electrònic com ordinadors portàtils, tauleta o videojocs.

La campanya per als alumnes de primària dels centres educatius sostinguts amb fons públics ha arrencat al juliol --els vals es van enviar a finals de juny-- i s'acabarà el 30 de novembre del 2023, i el nombre de beneficiaris podria augmentar si arriben nous alumnes en els pròxims mesos.