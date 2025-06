Les faltes en les PAU restaran fins a 2 punts en Llengua i Literatura i no en altres matèries

44.238 estudiants catalans s'examinaran dimecres, dijous i divendres de la setmana vinent

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

Les faltes d'ortografia en les proves d'accés a la universitat (PAU) de Catalunya, que es faran l'11, 12 i 13 de juny, podran restar fins a un màxim de 2 punts en les assignatures de Llengua catalana, Llengua castellana, Literatura catalana i Literatura castellana, però no descomptaran en altres matèries.

Així ho ha assenyalat la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, aquest dimecres en unes declaracions als periodistes, en les quals ha dit: "Al final, l'ortografia no descomptarà en la resta de matèries perquè s'ha decidit així".

"El que s'està fent és aplicar la normativa", en referència al Reial Decret 534/2024 que regula la nova selectivitat, i la consellera ha afegit que les PAU de Catalunya estan adequades al que els estudiants han estudiat durant 1r i 2n de batxillerat.

La cap de l'Oficina d'Accés a la Universitat, Mònica Garizuain, ha assenyalat que en Llengua catalana, Llengua castellana, Literatura cada falta descomptarà 0,1 punts; en Llengües estrangeres es descomptarà fins al 10% de l'exercici si l'expressió de la resposta és deficient; i en el cas de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, es descomptarà fins a un màxim de 0,6 punts de la nota.

"En altres matèries com Història, Història de la filosofia o Geografia, aquest any s'ha considerat millor no aplicar el descompte per faltes d'ortografia. Com sempre s'ha fet en aquestes matèries, en què es valora la coherència de la resposta. No es resta un 10%, sinó que es descompta el que valgui l'exercici", explica.

TOTS ELS EXERCICIS SERAN OBLIGATORIS

Una altra de les novetats és que s'hauran de fer tots els exercicis de l'examen de cada assignatura, és a dir, es redueix l'opcionalitat d'anys anteriors, en què els alumnes podien triar quin exercici fer: igualment, la Conselleria assenyala que alguns exercicis podran tenir "algun tipus d'opcionalitat".

La fase d'accés --abans coneguda com general-- és obligatòria i consta de 5 exàmens i la d'admissió --abans específica-- consta de 27 assignatures, amb 4 noves: Tècniques d'expressió gràfic-plàstica; Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i el disseny; Cor i tècnica vocal; Moviments culturals i artístics.

En relació amb la tipologia de les preguntes, les tancades podran suposar com a màxim un 30% de l'examen, i el departament assenyala que aquest any hi ha un 50% d'alumnes que s'han matriculat per examinar-se d'Història i d'Història de la filosofia, quan altres anys abundaven més en una que en l'altra.

MATRICULATS A LES PROVES

44.238 estudiants s'han matriculat aquest any a les PAU a Catalunya, i aquesta xifra suposa un increment del 4% respecte a l'anterior (quan van ser 42.550 estudiants): del total, 33.904 venen de batxillerat (4.488 el 2024), 5.267 d'FP superior (4.871 el 2024) i 5.067 són de matrícula lliure (4.871 el 2024).

Es faran 175 exàmens; els resultats se sabran el 25 de juny, la preinscripció serà del 3 al 30 de juny i l'11 de juliol serà la primera assignació de places --coincidint amb el primer dia per formalitzar la matrícula d'FP, amb l'objectiu d'"afavorir" aquests alumnes i que puguin decidir per quina via van en cas d'haver fet també la selectivitat--.

PROFESSORS QUE CORREGEIXEN

Els alumnes s'examinaran a 31 municipis --s'han incorporat Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) i Salt (Girona)-- i durant els tres dies de les PAU hi haurà més de 1.400 aules arreu del territori català per fer les proves i més de 2.400 docents per vigilar i corregir.

Sobre quants professors han renunciat a corregir, arran de la campanya de Plataforma Ciències en Perill en protesta pels canvis en el currículum de batxillerat, fonts de la Conselleria han assenyalat que, per aquest motiu, han estat 8 docents, i que, en general, són uns 300 docents els que hi han renunciat, com cada any.

Finalment, la Conselleria assegura que treballaran durant el curs vinent juntament amb Educació per coordinar el calendari i que les PAU del 2027 es puguin dur a terme quan també les facin la resta de comunitats autònomes.