Les exposicions del Palau Robert reben 284.276 visitants el 2025, un 6% més

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -
Les exposicions del Palau Robert de Barcelona van rebre 284.276 visitants l'any 2025, un increment del 6% respecte al 2024, quan van ser 266.989.
Segons informa el Govern en un comunicat aquest divendres, l'exposició més visitada del 2025 va ser la de la companyia de teatre La Cubana, amb 42.413 visitants, seguida de 'Cul a terra! Caus i esplais, escoles de ciutadania', que posava en valor l'activitat de esplais i caus.
La directora general de Difusió i màxima responsable del Palau Robert, Elisabet Valls, ha explicat que l'espai "té com a objectiu apropar-se a la ciutadania a través de grans exposicions ciutadanes, mostres que aborden temes d'interès social, cultural i contemporani".
Per això, ha explicat Valls, les exposicions busquen anar més enllà de la simple transmissió d'informació i aposten per experiències immersives i participatives, a través de recursos visuals, interactius i narratius.
EXPOSICIONS 2026
Per aquest 2026 destaquen propostes com l'exposició 'Open Arms, una missió a contracorrent', que ja es pot visitar coincidint amb els 10 anys de trajectòria de l'entitat dedicada a l'acció humanitària en el mar mediterrani.
D'altra banda, també es podrà veure una mostra sobre els 20 anys de transformació tecnològica vinculada al Mobile World Capital Barcelona (MWC) i una exposició sobre els 50 anys del Teatre Lliure, que s'inaugurarà al setembre amb una proposta basada en cadascuna de les dècades de trajectòria del teatre.
A més, una altra exposició recordarà els 150 anys del naixement del músic Pau Casals, que destacarà la seva trajectòria com a violoncel·lista, director i compositor; el seu compromís amb la pau i la democràcia i el seu exili i defensa dels valors humans.