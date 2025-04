Les 5 escoles municipals de música de Barcelona obriran la preinscripció dimarts

BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) obrirà aquest dimarts la preinscripció de 626 places per al curs 2025-26 en alguna de les 5 escoles municipals de música: EMM Can Fargues, EMM Can Ponsic, EMM Eixample-Joan Manuel Serrat, EMM Nou Barris y EMM Sant Andreu-Mestre Pich Santasusana.

La preinscripció per a nous alumnes és del 29 d'abril al 8 de maig: es demanen en els webs de cada centre (que es poden consultar al portal ajuntament.barcelona.cat/educacio) o presencialment a l'escola on es demani la plaça (en aquest cas l'escola facilita el procés online), informa aquest dissabte l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Hi ha formació per a alumnes de totes les edats, a través de programes de llarg recorregut, tallers, i propostes de música per a nadons i les seves famílies.

Els noms dels inscrits es publicaran en el web de cada escola el 13 de maig a les 17.00; la convocatòria d'exercicis musicals per a alumnat a partir de 8 anys, del 14 al 27 de maig; la publicació de l'alumnat admès, el 10 de juny a les 17.00; i el període de matrícula dels nous admesos, de l'11 al 26 de juny.

També es poden presentar sol·licituds per ser a les llistes d'espera, per cobrir les vacants que hi hagi durant el curs 2025-26.