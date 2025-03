Les escoles La Farga de Sant Cugat i La Vall de Bellaterra tornaran a separar per sexe

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -

Les escoles La Farga de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i La Vall de Bellaterra (Barcelona) han decidit tornar a separar per sexe els alumnes de cara al curs 2026-2027, informa la Institució Familiar d'Educació aquest dijous a Europa Press.

Segons va avançar 'Tot Sant Cugat', els consells de direcció de les dues escoles van convocar les famílies dilluns per reunir-se i explicar-los que a partir del curs 2026-2027 els centres serien diferenciats, "malgrat que impliqui la pèrdua del concert".

Les fonts del grup educatiu expliquen que la decisió s'ha pres per garantir el projecte educatiu a les dues escoles i afirmen que, per ells, el model diferenciat és "la millor eina" per garantir l'atenció individualitzada a l'alumnat.

Els centres van demanar el concert amb la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat el curs 2021-2022, de manera que La Vall --que fins aleshores només era de nenes-- també es va obrir als nens, i La Farga --de nens-- va acollir nenes.

Arran d'això, es va emprendre un pla estratègic als centres i han decidit que a partir del curs 2026-2027 tornaran a separar per sexe perquè poden "assumir la major part de l'impacte que representa la pèrdua del concert" i suposarà poca afectació per a les famílies.

En un comunicat, el director general de la Institució Familiar d'Educació, Joaquín Juan Torres, ha assegurat que s'ha fet "una gran feina per poder arribar a prendre aquesta decisió" i que estan preparats per afrontar-ho amb garanties i continuar oferint el seu projecte educatiu en aquests dos centres.