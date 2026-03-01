Les entrades per al concert de Don Omar a Barcelona surten a la venda aquest dilluns a les 12 hores

BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -
Les entrades per al concert del cantant porto-riqueny Don Omar a Barcelona sortiran a la venda aquest dilluns, 2 de març, a partir de les 12 del matí, amb una cua virtual activa des de 15 minuts abans i un màxim de 6 entrades per persona.
Així ho ha detallat l'organització del concert del conegut com 'King of Kings', que tindrà lloc el proper 23 de juliol de 2026 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les entrades es vendran exclusivament a través de la web oficial www.cookmusicfest.es
Aquest és el tercer concert anunciat per Don Omar a Espanya en 2026, que de moment és l'únic país europeu pel qual ha anunciat que passarà aquest any en la qual, tot apunta, podria ser la seva gira de comiat.
La venda dels dos concerts anteriors a Tenerife i Sevilla es va tancar en minuts amb unes 40.000 entrades venudes en cadascuna de les localitzacions.
Per això i davant de l'alta demanda prevista, l'organització recomana accedir a la cua virtual prèvia a les 11.45 hores i utilitzar únicament el canal oficial per assegurar la validesa dels accessos.
El concert es presenta sota el segell Cook Music Fest Special Edition, una producció de gran format dissenyada per aprofitar les prestacions tècniques de l'Estadi Olímpic.
MÉS ARTISTES ACOMPANYARAN A DON OMAR
El 23 de juliol no serà només el repàs a la trajectòria de l'artista, sinó que comptarà amb una infraestructura de primer nivell i la presència d'altres artistes que s'anunciaran pròximament.
El repertori combinarà els seus himnes llegendaris com a 'Danza Kuduro', 'Dale Don Dale' i 'Dile', entre altres, junt amb les seves propostes més actuals. El recinte, expliquen des de l'organització, ha estat triat "específicament per la seva capacitat per albergar muntatges visuals i acústics d'última generació".