Les entitats retreuen al Govern la "planificació accidentada" dels recursos per als alumnes amb necessitats

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya ha criticat la Conselleria d'Educació per fer una "planificació accidentada" dels recursos per a l'alumnat amb necessitats educatives, i l'insta a revisar l'avançament de l'inici del curs escolar.

En un comunicat d'aquest dimecres, censura que hi ha hagut una "planificació accidentada dels recursos que fan possible l'escolarització d'èxit de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu", i ha criticat a la Conselleria que moltes famílies hagin vist retallades les hores de monitors de suport al seu fill.

Així, la plataforma ha sol·licitat al departament que els serveis territorials es comuniquin directament amb les famílies afectades; que avaluï la gestió dels recursos dedicats a la inclusió; i ha insistit que "en cap cas el pressupost públic ha de ser una excusa per deixar de prestar un suport necessari a un alumne".