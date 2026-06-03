Les entitats independentistes criden a rebre al Papa amb estelades a la Sagrada Família

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
L'ANC, Òmnium, el Consell de la República Catalana (CdRep), la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han cridat aquest dimecres a rebre el papa Lleó XIV amb banderes independentistes quan arribi a la Sagrada Família de Barcelona el 10 de juny.
L'ANC ha donat a conèixer la convocatòria en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual anuncia la mobilització, convocada a les 18 hores, amb el lema 'Rebem el papa Lleó XIV amb estelades'.
"Que ho sàpiga el Papa i que ho sàpiga el món. A Catalunya, en català! Vine amb l'estelada! Volem la independència", ha expressat l'entitat independentista en aquest missatge.
Lleó XIV recorrerà el 10 de juny des de les 18.30 part del carrer Rosselló en papamòbil de camí a la basílica, on encapçalarà a les 19 la missa i la benedicció de la torre de Jesucrist.
Aquest recorregut pel centre de la ciutat durarà uns 15 minuts i començarà a la cruïlla del carrer Rosselló amb Roger de Llúria i la Diagonal fins a la confluència dels carrers Rosselló i Sardenya.