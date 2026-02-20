Les entitats demanen un "canvi de rumb" en les polítiques per situar la infància al centre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
La Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Fedaia) ha demanat un "canvi de rumb" en les polítiques públiques que situï les infàncies al centre i que garanteixi la justícia social, amb un augment progressiu dels recursos pressupostaris destinats per acostar-los a la mitjana europea que se situa en el 2,5% del PIB, informa en un comunicat.
Ho han demanat coincidint amb el Dia Mundial de la Justícia Social, que se celebra aquest divendres, i d'acord amb estudis presentats en les últimes setmanes que "situen les infàncies i les adolescències com els grups de població que més pateixen les desigualtats", com han estat l'Enquesta de Qualitat de Vida i l'Informe Social de la Generalitat.
Han afirmat que tots dos assenyalen que hi ha un creixement econòmic sostingut que "no acaba revertint en tota la població", i han reclamat una prestació universal per a la criança, garantir els serveis que acompanyen infàncies, adolescències i famílies per trencar el cercle de pobresa, una millora en l'acompanyament a la salut mental i polítiques que regulin el mercat de l'habitatge per garantir l'accés i estabilitat a les famílies.