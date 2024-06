Les entitats de la Cimera Social de l'Aigua surten de la "inoperativa" Taula Nacional de l'Aigua

TARRAGONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

Les organitzacions de la Cimera Social de l'Aigua han acordat aquest dissabte a Falset (Tarragona) sortir de la "inoperativa" Taula Nacional de l'Aigua i han acordat demanar 10 mesures prioritàries per al pròxim Govern de la Generalitat.

Ho han pactat en la IV Cimera Social de l'Aigua, que reuneix més de 30 organitzacions socials, ecologistes, associacions veïnals i operadors públics, informen en un comunicat.

Han recordat que al febrer ja van parlar de "greus carències del procés, que no ha donat espai a debatre les propostes", i ho consideren un procés inoperatiu per afrontar la reformulació de la demanda d'aigua a Catalunya.

La primera de les 10 mesures que enviaran als partits que negocien el pròxim Govern és demanar auditories hídriques públiques i garantir el dret d'accés a la informació, "greument vulnerat durant aquests 3 anys de sequera".

CONTENIR DEMANDA I PREUS

La segona és reduir la demanda global d'aigua i canviar la Llei d'Aigües per jerarquitzar millor la prioritat d'usos; la tercera, garantir la participació en condicions dels agents socials i ambientals en el nou cicle de planificació del districte de conca fluvial de Catalunya per a 2028-33.

La quarta és revertir que les tarifes de l'aigua "s'estan revisant a l'alça", i afegeix que no es poden tallar fonts públiques per sequera; la cinquena rebutja els transvasaments i la interconnexió de xarxes entre conques, i constata que la sobreexplotació és el problema però els transvasaments no en són la solució.

PRIMER LA PLANIFICACIÓ HÍDRICA

La sisena és parar tot projecte urbanístic i de desenvolupament econòmic fins que s'executi la planificació hídrica; la setena, reduir la cabanya porcina a grans explotacions i "abordar la problemàtica que suposa que Catalunya es presenti com un hub d'exportació mundial" de carn i fruita.

La vuitena és prioritzar infraestructures i tecnologies que acompanyin la reducció de la demanda, com aprofitar aigües grises i pluvials amb els programes de Rehabilitació Hídrica, "que siguin obligatoris per als ajuntaments i que el Govern els endreci".

UNA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT

La novena és protegir aqüífers i rius ("mai més sacrificar els cabals ecològics i de manteniment com ha passat els últims mesos"), i descontaminar les masses d'aigua i el sòls contaminats.

I la desena és reconstituir la Conselleria de Medi Ambient, amb rang de Vicepresidència, i "garantir la coherència de polítiques entre departaments" de la Generalitat.