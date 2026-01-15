Les entitats catalanes veuen "en risc" el finançament d'esplais, casals i grups escoltes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
Les entitats catalanes de lleure educatiu han assegurat que el finançament dels esplais, casals i grups escoltes està "en risc", ja que ha començat l'any sense la convocatòria anticipada de subvencions de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió publicada.
"Aquesta incertesa econòmica posa en risc tant el finançament com l'estabilitat pressupostària de tot el sector", afirmen les entitats en un comunicat d'aquest dijous.
Afirmen que el 2025, tot i que la convocatòria es va publicar de manera anticipada, no es va resoldre fins al 8 d'agost, "de manera que les entitats van passar 8 mesos sense saber el finançament que tindrien per a l'any en curs, generant una gran inestabilitat i fent impossible qualsevol previsió, a més de la impossibilitat d'accedir a crèdits per afrontar els pagaments els primers mesos de l'any".
Recorden que al juliol les entitats que formen l'associacionisme educatiu van enviar una carta a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, per expressar-li la "preocupació i malestar" quant al desenvolupament de la convocatòria.
En la missiva demanaven garantir l'obertura de convocatòries amb més antelació i previsió; impulsar processos participatius reals en la modificació de les bases; reduir la càrrega burocràtica per a les entitats i reforçar el suport estructural i revisar l'impacte de la fusió de línies; entre d'altres; i insisteixen en la necessitat d'una estabilitat en el finançament d'aquestes agrupacions.