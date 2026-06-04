Les entitats alerten que el 'no' al preacord "allarga la incertesa" sobre les colònies

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (Accac), l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec) i Pimec Turisme alerten que amb el 'no' al preacord educatiu català "s'allarga la incertesa sobre el desenvolupament de les colònies i les sortides escolars".
En un comunicat d'aquest dijous, les tres entitats creuen que el conflicte ha evidenciat que les colònies i sortides escolars "continuen sense disposar d'un marc estable que garanteixi la plena integració i sostenibilitat dins el sistema educatiu".
Durant aquests mesos, diuen que la incertesa generada pel conflicte "s'ha traduït en cancel·lacions de reserves" i en l'aprovació, per part de més de 1.200 centres educatius, de mesures que preveuen no fer colònies o sortides escolars.
Adverteixen que la persistència d'aquesta situació "pot comprometre la continuïtat de projectes, l'activitat de moltes empreses i entitats del sector i els llocs de feina que depenen directament de les colònies escolars".
Les entitats critiquen que en els últims mesos s'ha evidenciat "una carència estructural que va més enllà de la negociació actual", ja que el sistema educatiu depèn, en gran mesura, del compromís i implicació dels equips docents per fer les colònies i les sortides escolars.
Per aquest motiu, consideren "imprescindible" que la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat impulsi una resposta per a aquesta qüestió i s'avanci per integrar les colònies i sortides escolars dins el sistema educatiu, amb el reconeixement, garanties i recursos necessaris; i les tres entitats es mostren disposades a col·laborar amb el Departament per a una solució estable, diuen.