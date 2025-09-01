Les embarcacions de la Global Sumud Flotilla tornen a Barcelona pel mal temps al mar

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
La vintena d'embarcacions de la Global Sumud Flotilla que van partir aquest diumenge de Barcelona cap a Gaza amb ajuda humanitària han tornat al port de la ciutat després d'haver de posposar el viatge pel mal temps al mar.
L'organització celebrarà una reunió aquest dilluns al matí per decidir quan reprenen l'expedició, que "segurament serà a la tarda", segons han explicat a Europa Press fonts d'ERC, que compta amb representants polítics a la flotilla.
Així, les embarcacions van començar a sortir el diumenge al migdia amb 300 persones, entre els quals estan l'activista sueca Greta Thunberg i l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.