Les dues víctimes de l'accident de trànsit al Pla de Santa Maria (Tarragona) tenien 71 anys

TARRAGONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

Les dues persones que van morir aquest divendres al voltant de les 16.19 hores en un xoc frontal a la carretera C-37 al Pla de Santa Maria (Tarragona) eren un home i una dona de 71 anys, segons ha informat aquest dissabte el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Tots dos eren veïns de Cabra del Camp i, per causes que encara s'investiguen, un camió i un turisme van xocar i, com a conseqüència, els dos ocupants del turisme van morir i les dues persones que viatjaven al camió van resultar lleument ferides.

L'accident va obligar a tallar la via i a fer desviaments senyalitzats, i fins al lloc es van desplaçar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).