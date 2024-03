Les dones són el 75% del personal sanitari català i el 37% de l'alta direcció, segons Salut

Salut vol augmentar la presència de dones en llocs de gestió i presa de decisions



BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

El 75% del personal del Sistema de Salut de Catalunya (Siscat) és dona, però es redueix a un 62% en els llocs de comandament i a un 37% en la gerència i direcció general, segons dades de l'enquesta de gènere presentada per la Conselleria de Salut de la Generalitat, presentada aquest dilluns pel titular del departament, Manel Balcells, i la directora de cuidats infermers del sistema, Carme Planas.

Balcells ha subratllat que es tracta de la "primera enquesta" d'aquest tipus que ha realitzat la Conselleria de Salut i que permetrà saber en quina situació estava la representació de gènere en el sistema i poder prendre les mesures necessàries per equilibrar.

El Siscat té 140.000 professionals, dels quals 8.000 tenen posicions de comandament, amb un 75% de professionals dones, però la seva representativitat baixa en llocs de comandament i es produeix una sobrerrepresentació dels homes.

L'estudi mostra com a mesura que s'avança en els cinc nivells de comandament mesurats en l'estudi, es produeix el 'efecte tisora', especialment en el màxim nivell de presa de decisions.

Malgrat que hi ha una major representativitat de dones ocupant llocs de comandament, amb un 62%, són de menor responsabilitat que els que ocupen els homes, per la qual cosa es dona una representació desigual.

Per grups d'edat, l'estudi determina que gairebé el 70% dels comandaments ocupats per dones, aquesta té 55 o més anys, mentre que en els homes es redueix al 54%, i per àmbits assistencials on hi ha més dones en càrrecs de responsabilitat és a l'atenció primària i comunitària i a l'atenció intermèdia.

Balcells ha afirmat que es ve de "una història i una cultura masclistes", en la qual predominava l'home en les posicions de poder, i ha afirmat que el Govern té voluntat política per canviar-ho i que evidenciar la situació és un primer pas per a això.

ESTUDI QUALITATIU

La directora de cuidats infermers del sistema, Carme Planas, ha explicat que, una vegada el departament té la fotografia de la situació, faran un estudi qualitatiu per "entendre" els condicionants de gènere que contribueixen a una sobrerrepresentació masculina en la direcció.

Ha afegit que és necessari implementar programes de formació de lideratge de les dones de manera regular per potenciar les seves capacitats amb l'objectiu d'incrementar la presència en posicions de comandament.

L'estudi destaca que el 80% d'alumnes matriculats en Medicina, Infermeria i Psicologia són dones, la qual cosa fa preveure un augment de dones en llocs de comandament i en tots els nivells de presa de decisions per aconseguir una representació equitativa de gèneres.