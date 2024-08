Les dones mortes a Rubí i Castellbisbal (Barcelona) són parella i exparella de l'home suïcidat

BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat que les dues dones mortes a Rubí i Castellbisbal són la parella i exparella del presumpte autor del crim, que posteriorment s'ha suïcidat en Castellbisbal (Barcelona).

En un comunicat aquest dimarts, el TSJC ha informat que el jutge titular d'Instrucció 6 de Rubí en funcions de guàrdia dirigeix la comitiva judicial que està practicant l'aixecament dels cadàvers de tres persones.

Les dues dones han mort per arma de foc en dues localitats diferents, Rubí i Castellbisbal, mentre que el presumpte autor ha mort en Castellbisbal, i el TSJC afegeix que ambdues no apareixen en el sistema com a víctima prèvia de violència sobre la dona.