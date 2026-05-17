Les dones aïllades a Barcelona i Alacant podran fer quarantena a casa si tornen a donar negatiu en hantavirus

MADRID 17 maig (EUROPA PRESS) -
Les dues dones aïllades a Barcelona i Alacant podran fer quarantena als seus domicilis si tornen a donar negatiu en hantavirus en una nova PCR que se'ls realitzarà el 23 de maig, en complir-se 28 dies des de la data d'exposició, el passat 25 d'abril.
Segons ha informat el Ministeri de Sanitat, la Ponència d'Alertes definirà aquesta mateixa setmana les condicions i mesures específiques en les quals haurà de desenvolupar-se la quarantena domiciliària.
Tots dos contactes han donat negatiu en la PCR realitzada aquest dissabte i, en portar una setmana en quarantena hospitalària i en continuar asimptomàtics, podran rebre visites dels seus familiars conforme a les mesures de precaució establertes en el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública.
Per la seva banda, els aïllats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla també podran sortir de les seves habitacions si donen negatiu en una segona PCR que es durà a terme aquest dilluns. Segons Sanitat, podran accedir a les zones comunes de la planta en la qual es troben i rebre visites dels seus familiars, "sempre sota les mesures de protecció i prevenció" establertes per les autoritats sanitàries.
Dels 14 espanyols que van arribar a l'Hospital Gómez Ulla, un d'ells, un pacient de 70 anys, va donar positiu en hantavirus. La ministra de Sanitat, Mónica García, va informar aquest divendres que el pacient evoluciona favorablement i es troba "gairebé asimptomàtic", mentre que els altres 13 ciutadans en quarantena es mantenen asimptomàtics.