Les conques internes de Catalunya es troben al 83,5%, augmentant gairebé 13 punts en una setmana

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -
Les reserves dels embassaments de les conques internes catalanes es troben al 83,5% de la seva capacitat, quan dimarts passat estaven al 70,6%, augmentant 12,9 punts en una setmana.
Són les darreres dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultadess per Europa Press, en les quals es pot apreciar que les conques internes de Catalunya tenen actualment 566,2 hectòmetres cúbics, quan el dimarts de la setmana passada tenien 479,1.
L'embassament de Darnius Boadella es troba al 80,9% de la seva capacitat (59,5% dimarts passat); el de Sau, al 73,2% (davant del 41,7%); Susqueda, al 98,1% (davant del 91,7%); La Baells, al 81,5% (77,6% la setmana passada) i La Llosa del Cavall, al 81,4% (davant del 79,8%).
D'altra banda, Sant Ponç es troba al 80,9% (la setmana passada estava al 79,7%); Foix, al 88,4% (davant del 76,2%); Siurana, al 16,6% (13% dimarts passat) i Riudecanyes, al 46,7% (davant del 34,4%).
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i la seva àrea i a Girona i el seu entorn, estan aquest dimarts al 85,4% de la seva capacitat, quan la setmana passada estaven al 73,3%, augmentant 12,1 punts en una setmana.