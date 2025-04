Les conques internes de Catalunya superen el 65% de les seves reserves

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeixen Barcelona i Girona, estan al 66,4%

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

Les reserves de les conques internes de Catalunya continuen augmentant i aquest dimarts se situen al 65,7% amb 456,8 hectòmetres cúbics d'aigua.

Es tracta de l'últim informe de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), recollit per Europa Press, que mostra que aquests embassaments segueixen una evolució creixent respecte a dimarts passat, quan estaven al 64,1%, amb 445,5 hectòmetres cúbics.

El pantà de Darnius-Boadella està al 65,7% (65% dimarts passat); el de Sau al 70% (disminueix una mica, ja que estava al 73,1% fa una setmana); Susqueda al 50% (respecte a un 44,3%); la Baells al 97,8% (igual que dimarts passat); la Llosa del Cavall al 60% (57%).

Sant Ponç està al 79,6% (78,2% dimarts passat); Foix, al 99,3% (baixa una mica, ja que estava al 100,3% la setmana passada); Siurana, al 24,9% (respecte al 24,4%) i Riudecanyes, al 56,5% (54,6%).

L'ACA ha informat en un missatge a X, recollit per Europa Press, que s'ha incrementat el cabal de sortida de la Baells, dels 12 als 16,8 metres cúbics per segon, en "assumir l'aigua provinent des de la capçalera per les últimes pluges", i assenyala que no hauria de suposar cap risc d'inundació.

EMBASSAMENTS DEL TER-LLOBREGAT

Els embassaments del Ter-Llobregat, que proveeixen Barcelona i l'àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, estan al 66,4% de la seva capacitat, amb 406,8 hectòmetres cúbics d'aigua, mentre que dimarts passat estaven al 64,7% i tenien 396,1 hectòmetres.

Divendres de la setmana passada el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) va publicar l'aixecament de les limitacions d'aigua per sequera als 202 municipis que depenen dels embassaments del Ter-Llobregat, que passen de l'escenari d'alerta a prelaerta.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va detallar dimarts passat que actualment hi ha 493 municipis "sense cap tipus de restricció ni en l'ús ambiental, ni en l'ús del reg", tot i que alguns sí que hauran de continuar traslladant les seves dades de consum.