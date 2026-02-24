Les conques internes de Catalunya disminueixen les seves reserves i se situen al 93,1%

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
Les reserves dels embassaments de les conques internes catalanes se situen aquest dimarts al 93,1% de la seva capacitat, quan dimarts passat estaven al 93,7%, baixant 0,6 punts en una setmana, després de les pluges registrades en les últimes setmanes.
Són les últimes dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultades per Europa Press, en les quals es pot veure que les conques internes de Catalunya tenen actualment 631,6 hectòmetres cúbics, quan dimarts passat en tenien 635,9.
L'embassament de Darnius Boadella està al 92,8% de la seva capacitat (dimarts passat 93,9%); el de Sau, al 87,1% (respecte al 88,3% de la setmana passada); Susqueda, al 95,5% (95,2%); la Baells, al 97,5% (98,6%) i la Llosa del Cavall, al 100,6% (100,8%).
D'altra banda, Sant Ponç se situa al 92,8% (dimarts passat al 97,3%); Foix, al 82,7% (respecte al 82,9% de la setmana passada); Siurana, al 50,3% (48,9%) i Riudecanyes, al 98,7% (98,5%).
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i la seva àrea i Girona i el seu entorn, estan aquest dimarts al 94% de la seva capacitat, quan la setmana passada estaven al 94,6%, baixant 0,6 punts en una setmana.