Les conques internes de Catalunya continuen augmentant i se situen al 85,7%

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
Les reserves dels embassaments de les conques internes catalanes se situen al 85,7% de la seva capacitat, quan dimecres passat estaven al 84,1%, després d'augmentar 1,6 punts en una setmana.
Són les darreres dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultades per Europa Press, en les quals es pot veure que les conques internes de Catalunya tenen actualment 581,2 hectòmetres cúbics, quan la setmana passada en tenien 570,4.
L'embassament de Darnius Boadella està al 84,2% de la seva capacitat (81,8% dimecres passat); el de Sau, al 81,6% (respecte al 75,1%); Susqueda, al 96,4% (97,9%); la Baells, al 83% (la setmana passada 82%) i la Llosa del Cavall, al 81,6% (fa set dies un 81,5%).
D'altra banda, Sant Ponç se situa al 83% (la setmana passada estava al 81,2%); Foix, al 84,1% (respecte al 87,8%); Siurana, al 17,7% (dimecres passat 16,9%) i Riudecanyes, al 52,1% (fa set dies un 48%).
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i la seva àrea i Girona i el seu entorn, se situen aquest dimarts al 87,5% de la seva capacitat, quan la setmana passada estaven al 86%, després d'augmentar 1,5 punts en una setmana.