Les conques internes de Catalunya continuen augmentant les reserves i se situen al 86%

Les reserves dels embassaments de les conques internes catalanes se situen al 86% de la seva capacitat, mentre que dimarts passat estaven al 85,5%, després d'augmentar 0,5 punts en una setmana.
Són les últimes dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultades per Europa Press, en les quals es pot veure que les conques internes de Catalunya tenen actualment 583,6 hectòmetres cúbics, mentre que la setmana passada en tenien 580,4.
El pantà de Darnius Boadella està al 85,1% de capacitat (84,1% dimarts passat); el de Sau, al 84,6% (respecte al 81%); Susqueda, al 95% (fa una setmana 96,9%); la Baells, al 83% (igual que la setmana passada) i la Llosa del Cavall, al 81,9% (81,6%).
D'altra banda, Sant Ponç està al 83,1% (la setmana passada al 82,9%); Foix, al 82,5% (respecte al 84,7%); Siurana, al 17,9% (dimarts passat 17,7%) i Riudecanyes, al 53,1% (fa una setmana 51,7%).
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeixen Barcelona i la seva àrea i Girona i el seu entorn, se situen aquest dimarts al 87,8% de capacitat, mentre que la setmana passada estaven al 87,4%, després d'augmentar 0,4 punts en una setmana.