Les conques internes de Catalunya augmenten 1 punt les seves reserves i se situen al 92,5%

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Les reserves dels embassaments de les conques internes catalanes se situen aquest dimarts al 92,5% de la seva capacitat, quan dimarts passat estaven al 91,5%, després d'augmentar 1 punt en una setmana.
Són les últimes dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultades per Europa Press, en les quals es pot veure que les conques internes de Catalunya tenen actualment 627,6 hectòmetres cúbics, quan dimarts passat en tenien 620,8.
L'embassament de Darnius Boadella està al 87,2% de la seva capacitat (dimarts passat 87,4%); el de Sau, al 88,2% (respecte a un 88,3%); Susqueda, al 92,7% (la setmana passada 90,9%); la Baells, al 97,7% (95,7%) i la Llosa del Cavall, al 100,3% (99,9%).
D'altra banda, Sant Ponç se situa al 95,2% (dimarts passat estava al 93,8%); Foix, al 81,8% (també 81,8% la setmana passada); Siurana, al 77,3% (dimarts un 76,7%) i Riudecanyes, al 99,3% (també 99,3% dimarts passat).
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i la seva àrea i Girona i el seu entorn, estan aquest dimarts al 93,4% de la seva capacitat, quan la setmana passada se situaven al 92,2%, després de créixer 1,2 punts en una setmana.