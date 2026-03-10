Les conques internes de Catalunya augmenten 3,8 punts les seves reserves i se situen al 96,9%

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
Les reserves dels embassaments de les conques internes catalanes se situen aquest dimarts al 96,9% de la seva capacitat, quan dimarts passat estaven al 93,1%, després d'augmentar 3,8 punts en una setmana, arran de les pluges registrades els darrers dies.
Són les darreres dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultades per Europa Press, en les quals es pot veure que les conques internes de Catalunya tenen actualment 657,5 hectòmetres cúbics, quan dimarts passat en tenien 631,7.
L'embassament de Darnius Boadella està al 96,4% de la seva capacitat (dimarts passat 92,2%); el de Sau, al 92,2% (respecte al 88,1% de la setmana passada); Susqueda, al 100,9% (94,7%); la Baells, al 97,7% (97,9%) i la Llosa del Cavall, al 100,8% (100,6%).
D'altra banda, Sant Ponç se situa al 93,8% (dimarts passat estava al 92,3%); Foix, al 98,4% (respecte al 81,6%); Siurana, al 66,1% (fa una setmana 51,1%) i Riudecanyes, al 100% (99,1%).
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i la seva àrea i Girona i el seu entorn, se situen aquest dimarts al 97,6% de la seva capacitat, quan la setmana passada estaven al 94,1%, després de créixer 3,5 punts en una setmana.