Les conques internes de Catalunya arriben al 60% de les reserves

El sistema Ter-Llobregat està al 60,4% per les pluges

BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -

Les reserves de les conques internes de Catalunya continuen augmentant i aquest dijous ja es troben al 60% amb 416,9 hectòmetres cúbics d'aigua.

Es tracta de l'últim informe de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), recollit per Europa Press, que mostra que aquests embassaments segueixen una evolució creixent des de l'inici d'aquesta setmana i respecte a l'anterior: dilluns estaven al 56,9% i divendres passat al 50,9%.

L'embassament de Darnius-Boadella està al 61,4% (43% dilluns); el de Sau al 63,3% (respecte a un 41,5%); Susqueda al 43,3% (41,9%); la Baells al 95,7% (81,4%); la Llosa del Cavall al 52,1% (44,5%).

Sant Ponç està al 74,2% (65,2% dilluns d'aquesta setmana); Foix, al 100,6% (respecte al 101%); Siurana, al 22,1% (16%) i Riudecanyes, al 48,6% (36,8%).

Els embassaments del Ter-Llobregat, que proveeixen Barcelona i l'àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, estan al 60,4% de capacitat, amb 370,2 hectòmetres cúbics d'aigua, mentre que aquest dilluns se situaven al 57,4% i tenien 351,5 hectòmetres.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va dir fa una setmana que el 50% de les unitats de les conques internes es troben en estat de normalitat i, per tant, sense cap restricció, i va insistir en un "missatge de prudència" ja que fins que els pantans no estiguin al 60% no es declara la normalitat, xifra que ja s'ha assolit.