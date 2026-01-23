Les conques internes catalanes estan al 90,8% i creixen 5,5 punts en una setmana pel temporal

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i Girona, estan al 91,5%
BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -
Les reserves dels embassaments de les conques internes catalanes se situen aquest divendres al 90,8% de la seva capacitat, quan dilluns estaven al 85,3%, després d'augmentar 5,5 punts en una setmana, a causa de les pluges pel temporal d'aquests dies a Catalunya.
Són les últimes dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultades per Europa Press, en les quals es pot veure que les conques internes de Catalunya tenen actualment 615,8 hectòmetres cúbics, quan dilluns en tenien 578,8.
L'embassament de Darnius Boadella se situa al 94,4% de la seva capacitat (dilluns un 84%); el de Sau, al 89,7% (respecte al 87,6%); Susqueda, al 95,2% (fa una setmana 88%); la Baells, al 89,3% (en relació amb un 84,8%) i la Llosa del Cavall, al 87,9% (84,1%).
D'altra banda, Sant Ponç se situa al 90,3% (dilluns estava al 85,6%); Foix, al 83,2% (respecte al 89,5%); Siurana, al 38,3% (fa una setmana 28,3%) i Riudecanyes, al 90,9% (69,1%).
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i la seva àrea i Girona i el seu entorn, se situen aquest divendres al 91,5% de la seva capacitat, quan la setmana passada estaven al 86,7%, després d'augmentar 4,8 punts en una setmana.
A més a més, aquest dimecres les reserves de les conques internes estaven al 90,5% i, segons fonts de l'ACA, aquesta dada màxima no es produïa des del gener del 2020, abans de la pandèmia.