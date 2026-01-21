Les conques internes catalanes estan al 90,5%, màxim que no registraven des del gener del 2020

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeixen Barcelona i Girona, estan al 91,5%
BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -
Les reserves dels embassaments de les conques internes catalanes se situen al 90,5% de la seva capacitat, quan dimecres passat estaven al 86%, després d'augmentar 4,5 punts en una setmana i registrar un màxim que no es produïa des del gener del 2020, abans de la pandèmia.
Són les darreres dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultades per Europa Press, en les quals es pot veure que les conques internes de Catalunya tenen actualment 613,6 hectòmetres cúbics, quan la setmana passada en tenien 583,7.
L'embassament de Darnius Boadella se situa al 92,5% de la seva capacitat (85,1% dimecres passat); el de Sau, al 96% (respecte al 84,9%); Susqueda, al 92,4% (fa una setmana 94,7%); la Baells, al 87,1% (davant un 83%) i la Llosa del Cavall, al 86,2% (81,9%).
D'altra banda, Sant Ponç està al 88,3% (la setmana passada se situava al 83,1%); Foix, al 85,2% (respecte al 82,5%); Siurana, al 33,6% (dimecres passat 18%) i Riudecanyes, al 79,7% (davant un 53,1%).
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeixen Barcelona i la seva àrea i Girona i el seu entorn, se situen aquest dimecres al 91,5% de la seva capacitat, quan la setmana passada estaven al 87,8%, després d'augmentar 3,7 punts en una setmana.
ACA
En un comunicat, l'ACA explica que entre els dies 15 i 19 de gener va incrementar l'alliberament d'aigua d'alguns embassaments de les conques internes, en vista de la previsió de pluges "importants" i per augmentar el resguard als embassaments amb els volums més alts per assumir l'aigua que entrés des de les capçaleres, sense perdre recursos.
Els embassaments del sistema Ter van alliberar fins a 73 metres cúbics per segon; la Baells al Llobregat va arribar als 10; Darnius Boadella als 10 i Foix als 3; i això ha permès una "òptima regulació de volums en els darrers dies en espera del temporal Harry", i només Siurana i Riudecanyes han guanyat reserves.
Aquests valors, a partir de dilluns, es van començar a reduir arran de l'arribada de les pluges: al sistema Ter va baixar progressivament dels 75 als 5 metres cúbics per segon, al Llobregat dels 10 fins als 5, al Darnius Boadella dels 5 fins als 1,8; i les "úniques excepcions" són el pantà de Foix, on s'alliberen 3 metres cúbics, i Siurana i Riudecanyes.
Fins aquest dimarts, la gestió dels embassaments ha permès "evitar l'increment de cabal d'aigua a baix de la seva ubicació" de, com a mínim, 400 metres cúbics per segon al Ter i 90 a la Muga.