Les conques internes catalanes dupliquen les reserves un any després del seu mínim històric

L'ACA diu que "encara no es pot donar per superada la sequera", ja que estem al 31%

BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

Les conques internes de Catalunya han duplicat actualment les reserves un any després d'aconseguir el mínim històric el 8 de març del 2024, quan van arribar al seu nivell més baix d'aigua registrat, amb un 14,3%.

Es tracta de les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultades per Europa Press, que indiquen que les conques internes catalanes es troben aquesta setmana al voltant del 31% de la seva capacitat, quan fa un any estaven a la meitat de les seves reserves.

A les conques internes catalanes el nivell més baix registrat és un 14,3%, el 8 de març de l'any passat, i el sistema Ter-Llobregat, que proveeix a municipis de l'àrea de Barcelona i els voltants de Girona, va arribar al pitjor registre --14,7%-- el 7 de març i el va arrossegar fins al dia 9.

Quant a la quantitat embassada, fa un any les conques internes catalanes tenien 100 hectòmetres cúbics d'aigua i el sistema Ter-Llobregat, 90: actualment, en canvi, en tenen 217 i 201, respectivament.

Fonts de l'ACA, consultades per Europa Press, han explicat que si es comparen les reserves actuals amb el seu estat de fa un any es pot veure que estàn gairebé al doble, però insisteixen que "encara no es pot donar per superada la sequera", perquè estem al 31%.

Des de març del 2024, els nivells de les reserves han anat oscil·lant, però no han tornat a tocar el mínim històric, malgrat la situació de sequera que ha viscut Catalunya des de finals del 2020, i des de l'ACA es mostren positius quant a les pluges previstes per a aquest cap de setmana.

EMBASSAMENTS

Per embassaments de forma particular, en aquests moments els que estan més baixos són Siurana i Riudecanyes --al 9,2% i al 24%, respectivament--, i des de l'ACA assenyalen que són nivells baixos, però que cal tenir en compte que "abans de la tardor estaven en volums molt més baixos".

"Han experimentat una recuperació", ja que el volum d'aigua que té Riudecanyes ara està al 24% i fa un any estava al 2,7%; i Siurana està al 9,4% i abans estava al 3,1%.

Pel que fa al pantà de Sau, que és un dels embassaments que està pitjor de reserves, es troba al 7,4% de la seva capacitat amb dotze hectòmetres, però fa un any estava a l'1,2% amb dos hectòmetres; i Susqueda si que ha experimentat una millor situació pel que fa al 2024: ara està al 38,2% i fa un any estava al 20,7%.

Les fonts de l'ACA expliquen que Sau té aquests nivells tan baixos per la manca de pluges i també perquè s'està aportant més aigua a Susqueda, un embassament on la qualitat de l'aigua "es preserva d'una manera més òptima".

ALTRES RECURSOS

Des de l'ACA remarquen la importància de la dessalinització i la regeneració, perquè permeten que el volum dels embassaments hagi disminuït més lentament, i creuen que si no s'hagués fet, juntament amb les mesures d'estalvi i contenció de la demanda, "segurament al març del 2023 Catalunya s'hauria quedat sense aigua".

Finalment, assenyalen que el Govern treballa en actuacions noves que "permetrien incrementar en 31 hectòmetres el volum d'aigua per aportar al sistema", com la recuperació de pous al voltant de Peralada (Girona), l'aportació d'aigua regenerada al riu Muga o l'ampliació de la potabilitzadora del Besòs (Barcelona).