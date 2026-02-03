Les conques internes continuen augmentant les seves reserves i se situen al 92,7%

Els embassaments del Ter-Llobregat, que proveeixen Barcelona i Girona, estan al 93,5%
BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -
Les reserves dels embassaments de les conques internes catalanes se situen aquest dimarts al 92,7% de la seva capacitat, quan dimarts passat estaven al 92%, després d'augmentar 0,7 punts en una setmana, a causa de les pluges pel temporal d'aquestes setmanes a Catalunya.
Són les darreres dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultades per Europa Press, en les quals es pot veure que les conques internes de Catalunya tenen actualment 629,1 hectòmetres cúbics, quan dimarts passat en tenien 623,8.
L'embassament de Darnius Boadella se situa al 94,6% de la seva capacitat (97,2% dimarts passat); el de Sau, al 87,8% (respecte al 94,3%); Susqueda, al 96,2% (fa una setmana 92%); la Baells, al 95,9% (davant un 91,6%) i la Llosa del Cavall, al 94% (89,7%).
D'altra banda, Sant Ponç se situa al 95,7% (dimarts passat estava al 93,3%); Foix, al 81,3% (respecte al 87,6%); Siurana, al 45,4% (fa una setmana 41,9%) i Riudecanyes, al 99,7% (davant un 99,6%).
Fonts de l'ACA van explicar a Europa Press la setmana passada que aquesta xifra del 92% de les reserves no es produïa des del gener del 2020, abans de la pandèmia, quan es va arribar a estar al 98% i 99%; i afegeixen que "aquests increments tan alts en poc temps" no es registraven des del temporal Gloria, que es va produir entre el 20 i el 23 de gener del 2020.
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona i la seva àrea i Girona i el seu entorn, se situen aquest dimarts al 93,5% de la seva capacitat, quan la setmana passada estaven al 91,5%, després d'augmentar 2 punts en una setmana.