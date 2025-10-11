Les comarques del Montsià i Baix Ebre (Tarragona) en perill alt per pluja aquest dissabte

TARRAGONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha situat a les comarques del Montsià i Baix Ebre (Tarragona) en perill alt per intensitat de pluja aquest dissabte.
S'espera que es puguin superar els 40 litres d'aigua per metre quadrat en 30 minuts per la intensitat de les precipitacions a partir de migdia, ha informat Meteocat en un missatge a X recollit per Europa Press.
A més, l'avís de perill és de nivell moderat en altres quatre comarques de Tarragona: Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta i es manté actiu el pla Inuncat.