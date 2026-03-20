Les columnes de docents tallen la Meridiana, la Gran Via i la Diagonal de Barcelona

Es dirigeixen a la plaça Tetuan, on començarà la manifestació unitària fins al Parlament
BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -
Diverses columnes de docents han tallat aquest divendres les avingudes Meridiana, Gran Via i Diagonal de Barcelona en direcció a la manifestació unitària que començarà a la plaça Tetuan a les 12.30 hores per demanar millores laborals.
Convocats pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical-CSC --que són els que han cridat a la vaga durant tota aquesta setmana--, les columnes han arrencat cap a les 10 del matí des de diferents punts de la capital catalana.
La columna de la Gran Via, al costat sud de la ciutat, ha començat a caminar a l'altura de la Ciutat de la Justícia i la plaça Cerdà, i els manifestants canten consignes com 'Lluitant, lluitant també estem educant' i porten pancartes amb frases com '6% del PIB per a l'educació' i 'Defensem l'escola pública i de qualitat'.
El sindicat Ustec·Stes informa que en aquest punt també s'hi han afegit docents de la zona del Penedès, que han arribat en autobusos.
MOBILITZACIÓ "COMPLETAMENT DESBORDADA"
La columna de la Meridiana està "completament desbordada" segons Ustec·Stes, i porten cartells que reclamen 'L'educació especial és essencial' i samarretes grogues, símbol del col·lectiu en defensa de l'educació catalana.
D'altra banda, la columna de la Gran Via al nord de la ciutat avança amb una gran afluència de docents en direcció a la plaça de les Glòries, també amb samarretes grogues, botzines i pancartes amb frases com 'Fins als collons d'aquestes condicions' i 'Niubó menja't les gambes, nosaltres volem dignitat'.
Una altra de les columnes ha començat a la Diagonal a l'altura de la plaça Francesc Macià, i per part d'Ustec·Stes asseguren que també s'ha fet una marxa lenta de cotxes des de Granollers (Barcelona) per assistir a la manifestació a Barcelona des d'aquest punt.
La manifestació, que començarà a les 12.30 a la plaça Tetuan, té previst acabar davant el Parlament, al parc de la Ciutadella, on coincidiran amb el col·lectiu de metges, que aquest divendres també estan cridats a vaga.