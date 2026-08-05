Les catalanes Anna Aparicio i Neus Caamaño, seleccionades pel 17 Catàleg Iberoamèrica Il·lustra

BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -
La il·lustradora barcelonina Anna Aparicio Catalá i la gironina Neus Caamaño Culubret han estat dues de les 43 artistes seleccionades per integrar el 17 Catàleg Iberoamèrica Il·lustra, una iniciativa promoguda per la Fundació SM i la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (FIL).
Amb aquesta selecció, ambdues il·lustradores passen a formar part d'una publicació anual que reuneix algunes de les propostes gràfiques més destacades de l'àmbit iberoamericà i "constitueix una referència per a editors i professionals del sector", informa l'Editorial SM en un comunicat aquest dimecres.
El Catàleg Iberoamèrica Il·lustra ha reunit aquest any 827 il·lustradors procedents de 20 països, i el primer premi ha estat per a l'il·lustrador mexicà Luis Miguel San Vicente Oliveros, l'obra del qual va ser reconeguda per "l'enorme qualitat del seu treball gràfic i l'original exploració visual de les seves il·lustracions, així com l'amplitud del seu univers simbòlic arrelat en el popular".
El guanyador rebrà un premi de 5.000 dòlars nord-americans y els artistes seleccionats procedeixen d'Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Cuba, Espanya, Hondures, Mèxic, Perú, Portugal i Uruguai.
IL·LUSTRADORS ESPANYOLS
Espanya figura entre els països amb major representació en el 17 Catàleg Iberoamèrica Il·lustra, amb set il·lustradors seleccionats: Anna Aparicio, Neus Caamaño, Andrea Carreras Espier, Pau Santiago Roda, Elena Hormiga, Carla Novillo i Nuria Pocero 'Nuppita Pittman', qui va rebre una de les mencions especials del jurat.
El lliurament de premis tindrà lloc el proper 29 de novembre, en el marc de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara.
APARICIO I CAAMAÑO
Quant a les catalanes seleccionades --les quals també havien estat seleccionades a l'edició de 2023--, Anna Aparicio (Barcelona, 1991) és llicenciada en Belles Arts i desenvolupa "una sòlida trajectòria" en l'àmbit de la il·lustració infantil i juvenil.
El seu treball ha estat seleccionat en certàmens internacionals com la Fira del Llibre Infantil de Bolonya (Itàlia), el Golden Pinwheel Young Illustrators Award, el Nami Concours o l'Il·lustra, i ha il·lustrat més de 30 llibres publicats en diferents països, entre ells 'Criaturas fantásticas', editat per SM i Cruïlla a Espanya.
D'altra banda, Neus Caamaño (Girona, 1984) va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona (UB) i es va especialitzar en il·lustració en l'Escola de la Dona.
El seu treball se centra en la il·lustració publicitària i el llibre àlbum, disciplines en les quals ha desenvolupat "una reconeguda trajectòria", i entre els guardons rebuts figuren el 3 Premi Nacional al Llibre Millor Editat (2019), el Premi Fundació Cuatrogatos (2019), el LabEmilia de Projectes (2016) i el Premi Propuestas VEGAP (2012).
TALENT IBEROAMERICÀ
Amb més d'una dècada de trajectòria, el Catàleg Iberoamèrica Il·lustra s'ha consolidat com "un dels principals referents" per descobrir i donar visibilitat al talent gràfic de la regió.
El projecte constitueix "una eina de referència" per a editorials, agents i professionals del sector, en reunir cada any algunes de les propostes més destacades de la il·lustració iberoamericana.
La 17 edició "confirma la dimensió internacional d'aquesta iniciativa", que continua enfortint els vincles culturals entre els països d'Iberoamèrica i afavorint la difusió del treball d'il·lustradors emergents i consolidats.
A través d'aquest projecte, la Fundació SM "reafirma el seu compromís amb la promoció de la creació artística i la literatura infantil i juvenil", fomentant la projecció internacional d'il·lustradors i la trobada entre creadors, editors i professionals del llibre en tota Iberoamèrica.