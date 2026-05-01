Les carreteres catalanes registren 33 morts fins al 30 d'abril, 20 menys que el passat any

22 dels 33 morts pertanyien a col·lectius vulnerables
BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -
Les carreteres catalanes han registrat 33 morts en 32 accidents mortals fins al 30 d'abril d'aquest 2026, 20 menys que durant el mateix període de l'any passat, una reducció de gairebé el 38%.
En comparació amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 39% i, respecte als ferits greus, aquest any s'han registrat 209, xifra inferior als 220 del mateix període l'any passat, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest divendres.
Durant el mes d'abril s'han registrat 11 víctimes mortals, una menys que el 2025 i, d'altra banda, de les 33 persones mortes aquest any 26 eren homes i 7 dones, mentre que quant a ferits greus 158 han estat homes i 51 dones.
COL·LECTIUS VULNERABLES
Respecte als col·lectius vulnerables, 14 dels 33 morts en el primer trimestre de l'any han estat motoristes, 5 vianants i 3 ciclistes, aglutinant 22 de les 33 morts.
Per carreteres, la C-25, l'AP-7 i l'N-340 concentren 3 víctimes mortals cadascuna, mentre que la C-26 i l'A-2 registren dues cadascuna, sent les sortides de via (13) i els xocs frontals (10) els tipus d'accident més freqüent.
EDATS I DIES
Per edats, la franja que acumula més decessos és la de 45 a 54 anys amb 7, mentre que hi ha hagut 9 víctimes mortals de menys de 34 anys, una d'elles menor de 14 anys.
En relació als dies de la setmana 19 de les 33 han estat en dies laborables i 14 en cap de setmana, divendres a la tarda, vigilia de festiu o dies d'operació especial.
Per demarcacions, Barcelona és la que acumula més morts amb 14, seguida de Tarragona (11), Lleida (4) i Girona (4).