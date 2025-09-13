Les carreteres catalanes es normalitzen després de les pluges d'aquest dissabte

BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
La situació viària està "normalitzada" aquest dissabte sobre les 20.45 després de les pluges durant tot el dia.
"No hi ha cap via tallada, però el temps continua inestable", informa el Servei Català de Trànsit (SCT) via X.
Entre altres incidències, durant el dia hi ha hagut talls i despreniments a la B-112 a Collbató i a la BP-1103 entre el Bruc i Monistrol de Montserrat (Barcelona); a la BP-1121 entre Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat (Barcelona), i a la GI-552 a Riells i Viabrea (Girona), que s'ha inundat.
Al pàrquing de Montserrat han quedat atrapats uns 80 vehicles i un parell d'autobusos, i els serveis d'emergències han ajudat a recuperar la normalitat.
Sobre les 20 s'ha normalitzat la situació a la BP-1103 entre el Bruc i Monistrol de Montserrat i ja s'ha pogut accedir accedir a la basílica i no ha quedat cap via tallada.