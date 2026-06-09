Les campanes de la catedral de Barcelona donen la benvinguda a Lleó XIV en arribar amb Omella

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Les campanes de la catedral de Barcelona han començat a repicar aquest dimarts a les 13.24 per donar la benvinguda al papa Lleó XIV, que ha arribat amb un cotxe tancat des de l'aeroport a les 13.28 juntament amb el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Ha entrat a la plaça Nova en una comitiva de vehicles des de la Via Laietana, i ha saludat des de la finestreta.
Ho ha fet entre crits eufòrics dels més de 1.500 fidels que s'han aplegat davant la catedral per rebre'l.
En baixar del cotxe, el pontífex ha saludat amb la mà des de lluny a la multitud entre crits de '¡Esta es la juventud del Papa!'.
Després ha pujat amb Omella l'escalinata de la porta principal de la catedral i ha saludat el cabildo de canonges i el degà de la catedral abans d'oficiar la pregària de l'hora mitjana.