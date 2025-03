Les borrasques sentencien la sequera: els embassaments guanyen més de 4.300 hm3 i el superàvit de pluges puja 18 punts

MADRID 22 març (EUROPA PRESS) -

El tren de borrasques pot sentenciar la sequera de llarga durada a Espanya després d'injectar més de 4.300 hectòmetres cúbics (hm3) als embassaments en deu dies i el superàvit de pluges ha augmentat gairebé divuit punts en qüestió de catorze dies, des que l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) la va nomenar Jana, la desena borrasca de gran impacte de la temporada, el passat 6 de març.

En concret, la reserva hídrica estava al 58% el 4 de març, amb 32.510 hm3 d'aigua embassada, d'acord amb les xifres del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) recollides per Europa Press. En l'últim butlletí sobre l'estat dels embassaments, que Transició Ecològica va publicar el dia 17, aquest percentatge ha augmentat fins al 65,7%, 36.867 hm3, la qual cosa significa que han crescut gairebé vuit punts en deu dies.

Així mateix, el valor mitjà nacional de les precipitacions acumulades des del passat 1 d'octubre del 2024 fins al 4 de març es xifrava en 351 litres per metre quadrat (l/m2), segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), un 0,3% per sobre de l'habitual. En l'últim butlletí, publicat per l'organisme estatal aquest divendres dia 21, aquesta xifra ha pujat fins als 444 l/m2, la qual cosa suposa un 18% més que el seu valor normal per a aquestes dates, 377 l/m2.

L'any hidrològic passat, que va culminar el 31 de setembre, va acabar amb les províncies banyades pel Mediterrani i tots dos arxipèlags en situació de sequera meteorològica, amb més intensitat a les províncies de València, Alacant, Murcia i Almeria.

A més, analitzant les dades dels tres últims anys hidrològics en conjunt, encara seguien en sequera de llarga durada àmplies zones del sud peninsular i bona part de Catalunya, com a conseqüència de l'escassetat de pluges en l'últim trienni.

Aquest divendres, el portaveu de l'organisme estatal, Rubén del Campo, ha assenyalat que s'han recollit 114 l/m2 entre l'1 i el 18 de març, la qual cosa ja converteix aquest mes en el setè març més plujós des del 1961. Així, fonts de l'AEMET han assenyalat a Europa Press que és "probable" que s'acabi la sequera de llarga durada a Espanya, encara que es remeten a l'anàlisi climatològica que tindrà lloc a finals de març.