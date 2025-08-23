Les biblioteques públiques catalanes van prestar 14,9 milions de documents el 2024, un 6% més

BARCELONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
Les biblioteques públiques catalanes van prestar 14,9 milions de documents el 2024, un increment del 6% respecte a l'any anterior, segons informa en un comunicat aquest dissabte el Departament de Cultura de la Generalitat.
Les biblioteques van rebre 22,6 milions de visitants, 870.000 més que el 2023, i compten amb un fons global de 5.180.473 exemplars, dels quals el 80,5% són llibres, 8,5% documents audiovisuals, 5,7% documents sonors i un 3,8% llicències a la plataforma de préstec electrònic.
Del total de préstecs, 12,9 milions eren documents en format llibre, mentre que uns altres dos milions es van prestar en altres formats com, per exemple, mitjançant les plataformes de continguts digitals Biblio, Digital i eFilm, amb 1,5 milions de préstecs.
A més dels préstecs, les biblioteques catalanes van organitzar el 2024 fins a 85.956 sessions d'activitats de foment de la lectura, amb 1,5 milions d'assistents, amb un increment d'un 9,2% de les activitats programades respecte a l'any 2023.
També el nombre de carnets de biblioteca expedits va augmentar el 2024 amb 224.824 nous, la qual cosa suma un total de 3.401.617 a tot Catalunya.
VALORACIÓ DEL SERVEI
Segons les enquestes elaborades pel Departament de Cultura els usuaris han valorat amb un nou sobre deu de mitjana el servei de biblioteques.
En l'enquesta del mes de gener d'aquest any la nota mitjana dels usuaris va ser de 9,1; mentre que en una nova enquesta feta al juliol el servei es va valorar amb un 8,9.