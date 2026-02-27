Les biblioteques públiques catalanes inicien el programa de compres anual amb el Book Music Festival

EUROPA PRESS/JCCM - Arxiu
BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
Les biblioteques públiques catalanes han iniciat el programa anual de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de compres a fires i mercats del llibre per adquirir fons bibliogràfics, i la primera fira que visitaran és la del Book Music Festival, a Barcelona.
En un comunicat d'aquest divendres, el departament afirma que 6 biblioteques públiques participaran activament en el Book Music Festival --que se celebra fins diumenge--, amb una inversió conjunta de 3.000 euros destinada a l'adquisició de llibres i materials relacionats amb la literatura musical.
El 2025 el programa del departament va comptar amb la participació de 268 biblioteques públiques, que van generar un total de 676 participacions a fires i mercats del llibre especialitzat, amb una despesa global de 338.000 euros.